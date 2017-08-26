"Бетис" на своём поле взял верх над "Сельтой"

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"Бетис" на своём поле взял верх над "Сельтой"

В рамках второго тура испанской Примеры "Бетис" дома обыграл "Сельту" со счётом 2:1.

"Бетис" – "Сельта" - 2:1

Голы: Гомес, 10 - 0:1, Леон, 31 - 1:1, Феддаль, 77 - 2:1.

"Бетис": Адан, Феддаль, Барраган, Дурмиси, Манди, Гарсия, Гуардадо, Камараса, Санчес (Нарваэс, 84), Герреро (Тельо, 66), Леон (Санабрия, 80).

"Сельта": Альварес, Кастро, Мальо, Ронкалья (Кабраль, 75), Гомес (Лоботка, 80), Хосабед, Радоя, Васс (Эрнандес, 65), Систо, Аспас, Гомес.

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