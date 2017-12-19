"Бетис" на выезде обыграл "Малагу"

В рамках 16-го тура испанской Примеры "Бетис" в гостях взял верх над "Малагой", забив по голу в каждом из таймов.

"Малага" – "Бетис" - 0:2

Голы: Леон, 24 - 0:1, Камараса, 50 - 0:2.

"Малага": Роберто, Эрнандес, Диего Гонсалес, Росалес, Бесс, Кеко (Онтиверос, 55), Ресио, Гонсалес (Ролан, 39), Чори Кастро, Бастон, Пеньяранда (Эн-Несири, 67).

"Бетис": Адан, Манди, Амат (Гарсия, 73), Дурмиси, Феддаль, Фабиан Руис, Санчес (Руибаль, 85), Тельо, Камараса (Матиас Науэль, 77), Барраган, Леон.

Удаление: Гонсалес (61).

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