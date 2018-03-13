"Бетис" на выезде побеждает "Алавес"

Теги алавесбетис

"Бетис" на выезде побеждает "Алавес"

В рамках 28-го тура испанской Примеры "Бетис" в гостях уверенно обыграл "Алавес" со счётом 3:1.

"Алавес" – "Бетис" - 1:3

Голы: Морон, 23 - 0:1, Гарсия, 44 - 0:2, Собрино, 67 - 1:2, Морон, 78 - 1:3.

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Агиррегабириа, Эли (Перес, 80), Ибаи Гомес (Кркич, 76), Пина, Ману Гарсия, Педраса (Бурги, 62), Собрино, Мунир.

"Бетис": Адан, Манди, Бартра, Фирпо, Камараса (Тельо, 70), Фабиан Руис, Будебуз, Гарсия, Герреро, Морон (Леон, 80), Рубен Кастро (Амат, 63).

Не пропустите: "Барселона" хочет изменить формат Кубка и Суперкубка Испании. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 28 72
2 Атлетико Мадрид 28 64
3 Реал Мадрид 28 57
4 Валенсия 28 56
5 Севилья 28 45
6 Вильярреал 28 44
7 Жирона 28 43
8 Эйбар 28 39
9 Сельта Виго 28 38
10 Бетис 27 37
11 Хетафе 28 36
12 Атлетик Бильбао 28 35
13 Эспаньол 28 35
14 Реал Сосьедад 28 33
15 Леганес 28 33
16 Алавес 27 31
17 Леванте 28 24
18 Лас Пальмас 28 20
19 Депортиво Ла-Корунья 28 19
20 Малага 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов