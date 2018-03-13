"Бетис" на выезде побеждает "Алавес"
В рамках 28-го тура испанской Примеры "Бетис" в гостях уверенно обыграл "Алавес" со счётом 3:1.
"Алавес" – "Бетис" - 1:3
Голы: Морон, 23 - 0:1, Гарсия, 44 - 0:2, Собрино, 67 - 1:2, Морон, 78 - 1:3.
"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Агиррегабириа, Эли (Перес, 80), Ибаи Гомес (Кркич, 76), Пина, Ману Гарсия, Педраса (Бурги, 62), Собрино, Мунир.
"Бетис": Адан, Манди, Бартра, Фирпо, Камараса (Тельо, 70), Фабиан Руис, Будебуз, Гарсия, Герреро, Морон (Леон, 80), Рубен Кастро (Амат, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|72
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|64
|3
|Реал Мадрид
|28
|57
|4
|Валенсия
|28
|56
|5
|Севилья
|28
|45
|6
|Вильярреал
|28
|44
|7
|Жирона
|28
|43
|8
|Эйбар
|28
|39
|9
|Сельта Виго
|28
|38
|10
|Бетис
|27
|37
|11
|Хетафе
|28
|36
|12
|Атлетик Бильбао
|28
|35
|13
|Эспаньол
|28
|35
|14
|Реал Сосьедад
|28
|33
|15
|Леганес
|28
|33
|16
|Алавес
|27
|31
|17
|Леванте
|28
|24
|18
|Лас Пальмас
|28
|20
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|28
|19
|20
|Малага
|28
|13