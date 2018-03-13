"Бетис" на выезде побеждает "Алавес"

В рамках 28-го тура испанской Примеры "Бетис" в гостях уверенно обыграл "Алавес" со счётом 3:1.

"Алавес" – "Бетис" - 1:3

Голы: Морон, 23 - 0:1, Гарсия, 44 - 0:2, Собрино, 67 - 1:2, Морон, 78 - 1:3.

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Агиррегабириа, Эли (Перес, 80), Ибаи Гомес (Кркич, 76), Пина, Ману Гарсия, Педраса (Бурги, 62), Собрино, Мунир.

"Бетис": Адан, Манди, Бартра, Фирпо, Камараса (Тельо, 70), Фабиан Руис, Будебуз, Гарсия, Герреро, Морон (Леон, 80), Рубен Кастро (Амат, 63).

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