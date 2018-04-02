"Бетис" на выезде вырвал победу над "Хетафе"

В рамках 30-го тура испанской Примеры "Бетис" в гостях с трудом одолел "Хетафе" благодаря голу Серхио Леона на 89-й минуте матча.

"Хетафе" – "Бетис" - 0:1

Гол: Леон, 89 - 0:1.

"Хетафе": Гуаита, Бруно Гонсалес, Антунеш, Суарес, Кабрера, Портильо (Пачеко, 82), Фажр, Фламини (Сибасаки, 81), Дьедиу, Молина, Анхель (Дуро, 73).

"Бетис": Адан, Бартра, Манди, Фирпо, Амат, Гуардадо, Фабиан Руис, Будебуз (Леон, 68), Гарсия (Санчес, 78), Барраган, Морон (Кэмпбелл, 83).

Не пропустите: "Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает уверенно лидировать. | http://soccernews.ru