"Бетис" нацелился на экс-защитника "Барселоны"

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"Бетис" нацелился на экс-защитника "Барселоны"

"Бетис" нацелился на защитника "Бешикташа" Адриано Коррейя, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, на подписании 33-летнего футболиста настаивает спортивный директор андалусийского клуба Серра Феррер, который считает большим преимуществом бразильского фулбека его богатый опыт в Ла Лиге.

Напомним, что Адриано по шесть сезонов защищал цвета "Севильи" и "Барселоны". 

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