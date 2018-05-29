"Бетис" нацелился на форварда "Барселоны"

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"Бетис" нацелился на форварда "Барселоны"

"Бетис" нацелился на форварда "Барселоны" Мунира Эль-Хаддади, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, севильский клуб рассчитывает купить 22-летнего марокканца в летнее трансферное окно.

Отметим, что минувший сезон Эль-Хаддади провёл на правах аренды в "Алавесе", сыграл 37 матчей, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.

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