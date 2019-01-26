"Бетис" нацелился на форварда "Реала"

Нападающий "Реала" Мариано Диас в скором времени перейдет в другой клуб.Об этом сообщает Sport.es.

В форварде заинтересован "Бетис", который планирует арендовать 25-летнего игрока до конца сезона.

Диас перешел в "Реал" летом 2018 года из "Лиона" за 21,5 миллиона евро.

В текущем сезоне нападающий участвовал в 5 матчах.

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