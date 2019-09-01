"Бетис" нацелился на Хесе Родригеса

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"Бетис" нацелился на Хесе Родригеса

"Бетис" интересуется игроком ПСЖ Хесе Родригесом. Об это пишет Le Parisien.

По данным источника, испанский клуб намерен арендовать игрока до 2 сентября. В ночь со 2 на 3 сентября в Испании закрывается трансферное окно. Кроме того, клуб также нацелился на полузащитника Леонардо Паредеса.

Хесе перешёл в ПСЖ из "Реала" летом 2016 года за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне футболист играл в 14 матчах за "Бетис", забив 2 гола.

А еще: "Бетис" - "Леганес" - 2:1 (видеообзор матча Примеры)| http://soccernews.ru
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