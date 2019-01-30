"Бетис" нацелился на игрока "Тоттенхэма"

Теги тоттенхэмбетисвинсент янссентрансферы

"Бетис" нацелился на игрока "Тоттенхэма"

"Бетис" нацелился на нападающего "Тоттенхэма" Винсента Янссена, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, клубы ведут переговоры о трансфере 24-летнего голландца, которого "шпоры" оценивают в 17 миллионов евро.

Стоит отметить, что форвард не входит в планы тренерского штаба Маурисио Почеттино, в связи с чем не сыграл в текущем сезоне ни одного матча.

Летом 2016 года "Тоттенхэм" купил Янссена у АЗ за 22,1 миллиона евро. С тех пор футболист провёл за английскую команду 39 игр и забил 6 голов. Сдавался в аренду "Фенербахче".

Не пропустите: "Бетис" арендовал игрока ПСЖ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агуэро установил рекорд АПЛ

Агуэро установил рекорд АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 51
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 23 33
10 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
Полная таблица

топ-5 тегов