"Бетис" нацелился на игрока "Тоттенхэма"

"Бетис" нацелился на нападающего "Тоттенхэма" Винсента Янссена, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, клубы ведут переговоры о трансфере 24-летнего голландца, которого "шпоры" оценивают в 17 миллионов евро.

Стоит отметить, что форвард не входит в планы тренерского штаба Маурисио Почеттино, в связи с чем не сыграл в текущем сезоне ни одного матча.

Летом 2016 года "Тоттенхэм" купил Янссена у АЗ за 22,1 миллиона евро. С тех пор футболист провёл за английскую команду 39 игр и забил 6 голов. Сдавался в аренду "Фенербахче".

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