"Бетис" нацелился на вратаря "Ливерпуля"

Голкипер "Ливерпуля" Адриан стал трансферной целью "Бетиса", сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, андалусийский клуб рассматривает вариант с возвращением своего воспитанника во время летнего трансферного окна.

Контракт испанского стража ворот с "Ливерпулем" рассчитан до июня 2021 года. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Адриан сыграл за "красных" 15 матчей, в которых пропустил 18 голов.

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