"Бетис" нацелился на вратаря сборной Украины
Севильский "Бетис" проявляет интерес к украинскому вратарю мадридского "Реала" Андрею Лунину, сообщает Fichajes.
По сведениям издания, испанский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Прошлым летом "Бетис" уже интересовался Луниным, но тогда трансфер не состоялся.
В нынешнем сезоне 21-летний Лунин провел за "Реал" один матч и пропустил два гола. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2024 года. За сборную Украины сыграл шесть матчей.
Не пропустите: Серхио Рамос забил эффектный гол в ворота Лунина. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14