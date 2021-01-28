"Бетис" нацелился на вратаря сборной Украины

Севильский "Бетис" проявляет интерес к украинскому вратарю мадридского "Реала" Андрею Лунину, сообщает Fichajes.

По сведениям издания, испанский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Прошлым летом "Бетис" уже интересовался Луниным, но тогда трансфер не состоялся.

В нынешнем сезоне 21-летний Лунин провел за "Реал" один матч и пропустил два гола. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2024 года. За сборную Украины сыграл шесть матчей.

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