"Бетис" нацелился на защитника "Интера"

"Бетис" хочет купить защитника миланского "Интера" Юто Нагатомо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы уже ведут переговоры по трансферу 31-летнего японца, контракт которого с "нерадзурри" истекает летом 2019 года.

В этом сезоне Нагатомо сыграл за "Интер" 13 матчей, результативными действиями не отличался.

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