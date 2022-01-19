"Бетис" нацелился на Зинченко

Фото инстаграм Александра Зинченко

"Бетис" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко.

Как сообщает El Chiringuito TV, испанский клуб отправил запрос "горожанам" об аренде 25-летнего украинца.

В текущем сезоне на счету Зинченко две результативные передачи в 12 играх.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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