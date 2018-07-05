"Бетис" намерен перехватить игрока сборной Португалии у английских грандов

"Бетис" проявляет интерес к полузащитнику "Спортинга" Вильяму Карвалью, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются английские топ-клубы.

В минувшем сезоне 26-летний Карвалью провел за "Спортинг" 38 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: "Реал" объявил о договоренности по трансферу игрока сборной Испании. | http://soccernews.ru