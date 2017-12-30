"Бетис" намерен перехватить трансферную цель "Спартака"

"Бетис" включился в борьбу за защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, андалусийцы намерены побороться с московским "Спартаком" и ещё несколькими клубами за 22-летнего бразильца.

Примечательно, что "Бетис" особо не рассчитывает выкупить права на Вериссимо, отдавая предпочтение варианту с арендой. | http://soccernews.ru