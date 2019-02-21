"Бетис" намерен переманить форварда "Ливерпуля"

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"Бетис" намерен переманить форварда "Ливерпуля"

"Бетис" проявляет интерес к нападающему "Ливерпуля" Дэниелу Старриджу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, испанский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится срок контракта с мерсисайдцами. Таким образом, форвард может достаться севильцам бесплатно.

При этом "Ливерпуль" до сих пор не предложил игроку новое соглашение. Также Старридж входит в сферу интересов "Тоттенхэма"

В нынешнем сезоне 29-летний Старридж провел за "Ливерпуль" 20 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

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