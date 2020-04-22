"Бетис" назвал "Арсеналу" цену на Фекира

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"Бетис" назвал "Арсеналу" цену на Фекира

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к французскому полузащитнику севильского "Бетиса" Набилю Фекиру, сообщает AS.

По сведениям издания, испанский клуб готов к переговорам, но хочет получить за своего игрока не менее 50 миллионов евро. Впрочем, "канониры" рассчитывают на снижение цены.

В нынешнем сезоне 26-летний Фекир провел за "Бетис" 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. ЕГо контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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