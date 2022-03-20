"Бетис" не смог победить "Сельту", "Вильярреал" проиграл "Кадису"
Фото: инстаграм "Кадиса"/Автор неизвестен
Завершились два матча 29-го тура чемпионата Испании. "Сельта" и "Бетис" голов не забили, "Кадис" победил "Вильярреал".
"Сельта" – "Бетис" - 0:0
"Сельта": Дитуро, Мальо, Араухо (Мурильо, 68), Айду, Фонтан, Денис Суарес, Мендес, Бельтран (Пинеда, 86), Нолито (Тапия, 67), Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 72).
"Бетис": Браво, Бельерин, Бартра, Песселья, Миранда, Каналес (Лайнес, 83), Вильям Карвалью, Родригес, Акуоку, Хуанми (Хоакин, 76), Иглесиас (Виллиан Жозе, 90).
"Кадис" – "Вильярреал" - 1:0 (0:0)
Гол: Собрино, 90 - 1:0
"Кадис": Ледесма, Акапо, Эрнандес, Виктор Чуст, Эспино, Алехо (Хосе Мари, 67), Алькарас, Сан-Эметерио (Собрино, 67), Негредо, Лосано (Лукас Перес, 62), Идрисси.
"Вильярреал": Асенхо, Марио Гаспар, Манди, Пау Торрес, Педраса, Мойсес Гомес (Данджума, 46), Парехо (Коклен, 46), Иборра (Капу, 46), Ло Чельсо, Чуквуэзе (Пино, 71), Диа (Жерар Морено, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14