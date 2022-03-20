"Бетис" не смог победить "Сельту", "Вильярреал" проиграл "Кадису"

Фото: инстаграм "Кадиса"/Автор неизвестен

Завершились два матча 29-го тура чемпионата Испании. "Сельта" и "Бетис" голов не забили, "Кадис" победил "Вильярреал".

"Сельта" – "Бетис" - 0:0

"Сельта": Дитуро, Мальо, Араухо (Мурильо, 68), Айду, Фонтан, Денис Суарес, Мендес, Бельтран (Пинеда, 86), Нолито (Тапия, 67), Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 72).

"Бетис": Браво, Бельерин, Бартра, Песселья, Миранда, Каналес (Лайнес, 83), Вильям Карвалью, Родригес, Акуоку, Хуанми (Хоакин, 76), Иглесиас (Виллиан Жозе, 90).

"Кадис" – "Вильярреал" - 1:0 (0:0)

Гол: Собрино, 90 - 1:0

"Кадис": Ледесма, Акапо, Эрнандес, Виктор Чуст, Эспино, Алехо (Хосе Мари, 67), Алькарас, Сан-Эметерио (Собрино, 67), Негредо, Лосано (Лукас Перес, 62), Идрисси.

"Вильярреал": Асенхо, Марио Гаспар, Манди, Пау Торрес, Педраса, Мойсес Гомес (Данджума, 46), Парехо (Коклен, 46), Иборра (Капу, 46), Ло Чельсо, Чуквуэзе (Пино, 71), Диа (Жерар Морено, 62).

Не пропустите: "Мальорка" проиграла в Барселоне. | http://soccernews.ru