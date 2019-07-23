"Бетис" объявил о переходе Фекира

Французский полузащитник Набиль Фекир перешёл из "Лиона" в "Бетис".

Испанский клуб на своём официальном сайте объявил о заключении с 26-летним футболистом контракта до лета 2023 года.

Сумма трансфера составила 19,75 миллиона евро, также в сделку включены бонусы, которые могут достичь 10 миллионов.

Кроме того, "ткачам" полагается 20 процентов от суммы будущей перепродажи хавбека.

Фекир - воспитанник "Лиона", за основную команду дебютировал в августе 2013 года, с тех пор провёл 193 матча, забил 69 голов и сделал 46 ассистов.

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