"Бетис" объявил о переходе Фекира
Французский полузащитник Набиль Фекир перешёл из "Лиона" в "Бетис".
Испанский клуб на своём официальном сайте объявил о заключении с 26-летним футболистом контракта до лета 2023 года.
@NabilFekir pic.twitter.com/NnQc7YsyuZ— Real Betis Balompié (@RealBetis) 22 июля 2019 г.
Сумма трансфера составила 19,75 миллиона евро, также в сделку включены бонусы, которые могут достичь 10 миллионов.
Кроме того, "ткачам" полагается 20 процентов от суммы будущей перепродажи хавбека.
Фекир - воспитанник "Лиона", за основную команду дебютировал в августе 2013 года, с тех пор провёл 193 матча, забил 69 голов и сделал 46 ассистов.
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