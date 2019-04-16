"Бетис" объявил о переходе полузащитника "ПСЖ"

"Бетис" выкупил трансфер аргентинского полузащитника ПСЖ Джовани Ло Чельсо, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Футболист подписал контракт с севильским клубом до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне 22-летний Ло Чельсо выступает за "Бетис" на правах аренды, провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Коутиньо. | http://soccernews.ru