"Бетис" объявил о переходе полузащитника "ПСЖ"

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"Бетис" объявил о переходе полузащитника "ПСЖ"

"Бетис" выкупил трансфер аргентинского полузащитника ПСЖ Джовани Ло Чельсо, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Футболист подписал контракт с севильским клубом до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне 22-летний Ло Чельсо выступает за "Бетис" на правах аренды, провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи.

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