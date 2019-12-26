"Бетис" объявил о продлении контракта с 38-летним Хоакином

Полузащитник Хоакин Санчес продлил контракт с "Бетисом", сообщает официальный твиттер клуба.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021 года. Предыдущий договор истекал по окончании нынешнего сезона.

Хоакин является воспитанником "Бетиса", за основную команду он выступал с 2000 по 2006 год, после чего играл в "Валенсии", "Малаге" и "Фиорентине".

В севильский клуб 38-летний футболист вернулся в 2015 году. Суммарно он провёл за "зелёно-белых" 365 матчей, забил 53 гола и сделал 29 ассистов.

Не пропустите: Карраско близок к возвращению в Испанию. | http://soccernews.ru