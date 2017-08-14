"Бетис" объявил о трансфере Хави Гарсии

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"Бетис" объявил о трансфере Хави Гарсии

"Бетис" на своём официальном сайте объявил о трансфере полузащитника "Зенита" Хави Гарсии.

Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро. 30-летний футболист заключил с андалусийским клубом контракт до лета 2020 года.

Гарсия выступал за "Зенит" с 2014 года, сыграл 108 матчей и забил 7 голов.

Не пропустите: "Зенит" подтвердил переход Хави Гарсии в "Бетис". | http://soccernews.ru

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