"Бетис" обыграл "Алавес"

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"Бетис" обыграл "Алавес"

В рамках 9-го тура испанской Примеры "Алавес" уступил "Бетису".

"Бетис" – "Алавес" 2:0

Голы: Санабрия, 13 - 1:0, Руано (аг), 75 - 2:0

"Бетис": Адан, Манди, Тошка, Барраган, Амат, Камараса (Фабиан Руис, 73), Гарсия, Гуардадо, Санчес (Будебуз, 78), Кэмпбелл (Тельо, 62), Санабрия.

"Алавес": Пачеко, Эли, Марипан (Катаи, 76), Вигарай, Руано, Торрес, Педраса, Ману Гарсия (Бурги, 80), Медран, Мубарак, Мунир (Кркич, 80).

Предупреждения: Гарсия (30), Мунир (39), Амат (74), Мубарак (77). | http://soccernews.ru

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