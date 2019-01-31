"Бетис" обыграл "Эспаньол" и вышел в полуфинал Кубка Испании

"Бетис" переиграл "Эспаньол" (3:1 д.в.) в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании.

В составе хозяев отличились Джовани Ло Сельсо, Серхио Леон и Аисса Манди. У гостей отметился Леу Баптистан.

"Бетис" - "Эспаньол" - 3:1 д.в. (0:1, 1:0, 2:0).

Голы: Леу Баптистан, 33 - 0:1, Ло Сельсо, 76 - 1:1, Леон, 95 - 2:1, Манди, 99 - 3:1.

"Бетис": Хоэль Роблес, Сидней, Бартра, Манди, Гуардадо (Хави Гарсия, 103), Каналес, Виллиам Карвалью (Хоакин, 56), Ло Сельсо, Лорен Морон, Франсис Герреро, Лайнес (Леон, 61).

"Эспаньол": Роберто, Росалес, Хави Лопес, Лопес, Эрмосо, Виктор Санчес, Рока, Мелендо (Гранеро, 68), Пьятти (Серхио Гарсия, 82), Леу Баптистан (Дардер, 95), Борха Иглесиас.

Первая встреча завершилась вничью - 1:1. Соперник "Бетиса" по 1/2 финала станет известен позже.

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