"Бетис" обыграл "Кадис" в Кубке Испании

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"Бетис" обыграл "Кадис" в Кубке Испании

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании "Бетис" на выезде добился победы над "Кадисом". Победу севильцам принес дубль Серхио Леона.

"Кадис" – "Бетис" - 1:2 (1:1)
Голы: Леон, 6 - 0:1, Фернандес, 21 - 1:1, Леон, 54 - 1:2

"Кадис": Яньес, Сервандо, Бейкер, Карпьо, Вильянуэва, Фернандес, Абдулла, Мари (Хон Гарридо, 57), Траоре, Ромера (Каррильо, 73), Барраль (Гарсия Ривера, 58).

"Бетис": Дани Хименес, Тошка, Амат, Рафа Наварро (Барраган, 85), Фабиан Руис, Гарсия, Будебуз (Кэмпбелл, 67), Матиас Науэль, Redruello, Нарваэс (Камараса, 74), Леон.

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