"Бетис" обыграл "Леванте" в матче Ла Лиги

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"Бетис" обыграл "Леванте" в матче Ла ЛигиФото: твиттер "Бетиса"

В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги "Бетис" одержал победу над "Леванте".

Несмотря на победу "Бетис" остается на шестом месте. "Леванте" идет девятым.

"Бетис" - "Леванте" 2:0

Голы: Фекир, 70 - 1:0, Хуанми, 75 - 2:0

"Бетис": Браво, Эмерсон, Манди, Руис, Морено, Родригес (Вильям Карвалью, 66), Каналес, Фекир, Гуардадо, Лайнес (Хуанми, 66), Иглесиас (Хоакин, 90).

"Леванте": Фернандес, Мирамон (Дуарте, 83), Клерк, Везу, Робер, Вукчевич (Мальса, 77), Барди, Де Фрутос, Рохер Марти, Дани Гомес (Леон, 77), Моралес (Сон, 77).

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