"Бетис" обыграл "Реал Сосьедад" в матче Примеры

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"Бетис" обыграл "Реал Сосьедад" в матче Примеры

В рамках 20-го тура испанской Примеры "Бетис" одержал победу над "Реал Сосьедадом".

Благодаря победе "Бетис" поднялся на 11-е место, а "Сосьедад" остался на шестом.

"Бетис" - "Реал Сосьедад" 3:0

Голы: Иглесиас, 27 - 1:0, Хоакин, 44 - 2:0, Каналес, 90 - 3:0

"Бетис": Роблес, Эмерсон, Эдгар Гонсалес, Бартра, Морено, Аленья (Родригес, 68), Гуардадо, Хоакин (Тельо, 82), Каналес, Манди, Иглесиас (Морон, 74).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Муньос, Сальдуа (Горосабель, 80), Льоренте, Ле Норман, Эдегор, Гевара, Ойарсабаль, Мерино, Порту (Виллиан Жозе, 71), Исак (Барренечеа, 57).

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