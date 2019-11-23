"Бетис" обыграл "Валенсию" благодаря голу на 94-й минуте

Теги бетисваленсия

"Бетис" обыграл "Валенсию" благодаря голу на 94-й минуте

В матче 14-го тура чемпионата Испании "Бетис" на своем поле обыграл "Валенсию" со счетом 2:1. Счет открыл Макси Гомес, но вскоре равновесие восстановил Хоакин. Победу севильцам принес Серхио Каналес, который блестяще выполнил штрафной удар в компенсированное время.

Благодаря победе "Бетис" поднялся на 14-е место в турнирной таблице Примеры. "Валенсия" осталась на 10-й позиции.

"Бетис" – "Валенсия" - 2:1 (1:1)
Голы: Макси Гомес, 32 - 0:1, Хоакин, 37 - 1:1, Каналес, 90+4 - 2:1

"Бетис": Роблес, Эмерсон, Сидней (Барраган, 77), Манди, Морено, Хоакин, Гуардадо, Фекир, Каналес, Эдгар Гонсалес (Иглесиас, 69), Морон (Педраса, 81).

"Валенсия": Силлессен, Мангаля, Гайя, Коста, Васс, Ферран Торрес (Ли Кан Ин, 86), Парехо, Вальехо (Гамейро, 65), Габриэл Паулиста, Макси Гомес, Родриго (Солер, 75).

Не пропустите: "Барселона" переиграла на выезде "Леганес". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" на 96-й минуте ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном", "Лестер" обыграл "Брайтон"

"Арсенал" на 96-й минуте ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном", "Лестер" обыграл "Брайтон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 13 28
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 12 25
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 13 24
4 Севилья Севилья 13 24
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 13 23
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 13 20
7 Хетафе Хетафе 13 20
8 Гранада Гранада 13 20
9 Леванте Леванте 14 20
10 Валенсия Валенсия 14 20
11 Осасуна Осасуна 13 19
12 Вильярреал Вильярреал 13 18
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 13 17
14 Бетис Бетис 14 16
15 Алавес Алавес 13 15
16 Эйбар Эйбар 13 15
17 Мальорка Мальорка 14 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 13 9
19 Эспаньол Эспаньол 13 8
20 Леганес Леганес 14 6
Полная таблица

топ-5 тегов