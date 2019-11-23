"Бетис" обыграл "Валенсию" благодаря голу на 94-й минуте

В матче 14-го тура чемпионата Испании "Бетис" на своем поле обыграл "Валенсию" со счетом 2:1. Счет открыл Макси Гомес, но вскоре равновесие восстановил Хоакин. Победу севильцам принес Серхио Каналес, который блестяще выполнил штрафной удар в компенсированное время.

Благодаря победе "Бетис" поднялся на 14-е место в турнирной таблице Примеры. "Валенсия" осталась на 10-й позиции.

"Бетис" – "Валенсия" - 2:1 (1:1)

Голы: Макси Гомес, 32 - 0:1, Хоакин, 37 - 1:1, Каналес, 90+4 - 2:1

"Бетис": Роблес, Эмерсон, Сидней (Барраган, 77), Манди, Морено, Хоакин, Гуардадо, Фекир, Каналес, Эдгар Гонсалес (Иглесиас, 69), Морон (Педраса, 81).

"Валенсия": Силлессен, Мангаля, Гайя, Коста, Васс, Ферран Торрес (Ли Кан Ин, 86), Парехо, Вальехо (Гамейро, 65), Габриэл Паулиста, Макси Гомес, Родриго (Солер, 75).

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