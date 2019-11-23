"Бетис" обыграл "Валенсию" благодаря голу на 94-й минуте
В матче 14-го тура чемпионата Испании "Бетис" на своем поле обыграл "Валенсию" со счетом 2:1. Счет открыл Макси Гомес, но вскоре равновесие восстановил Хоакин. Победу севильцам принес Серхио Каналес, который блестяще выполнил штрафной удар в компенсированное время.
Благодаря победе "Бетис" поднялся на 14-е место в турнирной таблице Примеры. "Валенсия" осталась на 10-й позиции.
"Бетис" – "Валенсия" - 2:1 (1:1)
Голы: Макси Гомес, 32 - 0:1, Хоакин, 37 - 1:1, Каналес, 90+4 - 2:1
"Бетис": Роблес, Эмерсон, Сидней (Барраган, 77), Манди, Морено, Хоакин, Гуардадо, Фекир, Каналес, Эдгар Гонсалес (Иглесиас, 69), Морон (Педраса, 81).
"Валенсия": Силлессен, Мангаля, Гайя, Коста, Васс, Ферран Торрес (Ли Кан Ин, 86), Парехо, Вальехо (Гамейро, 65), Габриэл Паулиста, Макси Гомес, Родриго (Солер, 75).
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|Команда
|М
|О
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|28
|2
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|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|13
|19
|12
|Вильярреал
|13
|18
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Бетис
|14
|16
|15
|Алавес
|13
|15
|16
|Эйбар
|13
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|13
|9
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