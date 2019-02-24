"Бетис" обыграл "Вальядолид" в Примере и приблизился к зоне еврокубков
В 25-м туре чемпионата Испании "Бетис" на выезде обыграл "Вальядолид" со счетом 2:0. Победу севильцам принесли голы Аисса Манди и Хоакина Санчеса.
Благодаря победе "Бетис" поднялся на седьмое место в турнирной таблице Примеры. От зоны еврокубков севильский клуб отстает на одно очко. "Вальядолид" остался на 16-й позиции.
"Вальядолид" – "Бетис" - 0:2 (0:1)
Голы: Манди, 45 - 0:1, Санчес, 87 - 0:2
"Вальядолид": Масип, Антоньито, Мартинес, Кико Оливас, Калеро, Кеко (Ануар, 62), Мичел (Унал, 82), Алькарас, Эрвиас (Верде, 54), Плано, Серхи Гвардиола.
"Бетис": Лопес, Барраган (Гуардадо, 35), Феддаль, Манди, Гарсия, Каптум, Вильям Карвалью, Каналес, Герреро, Лайнес (Санчес, 46), Леон (Сидней, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|24
|34
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|24
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19