"Бетис" обыграл "Вальядолид" в Примере и приблизился к зоне еврокубков

В 25-м туре чемпионата Испании "Бетис" на выезде обыграл "Вальядолид" со счетом 2:0. Победу севильцам принесли голы Аисса Манди и Хоакина Санчеса.

Благодаря победе "Бетис" поднялся на седьмое место в турнирной таблице Примеры. От зоны еврокубков севильский клуб отстает на одно очко. "Вальядолид" остался на 16-й позиции.

"Вальядолид" – "Бетис" - 0:2 (0:1)

Голы: Манди, 45 - 0:1, Санчес, 87 - 0:2

"Вальядолид": Масип, Антоньито, Мартинес, Кико Оливас, Калеро, Кеко (Ануар, 62), Мичел (Унал, 82), Алькарас, Эрвиас (Верде, 54), Плано, Серхи Гвардиола.

"Бетис": Лопес, Барраган (Гуардадо, 35), Феддаль, Манди, Гарсия, Каптум, Вильям Карвалью, Каналес, Герреро, Лайнес (Санчес, 46), Леон (Сидней, 78).

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