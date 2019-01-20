"Бетис" обыграл "Жирону" в матче 20-го тура чемпионата Испании

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Бетис" обыграл "Жирону".

Победный гол забил хавбек "Бетиса" Серио Каналес, реализовавший пенальти.

"Бетис" - "Жирона" - 3:2.

Голы: Тельо, 12 - 1:0, Алеиш Гарсия, 36 - 1:1, Думбия, 44 - 1:2, Морон, 54 - 2:2, пенальти Каналес, 90 - 3:2.

"Бетис" - Лопес, Манди, Бартра, Барраган, Гуардадо (Феддаль, 66), Гарсия, Каналес, Ло Чельсо, Тельо, Санабрия (Леон, 71), Морон (Лайнес, 81).

"Жирона" - Буну, Алькала, Эспиноса, Хуанпе, Порро (Рамальо, 61), Алеиш Гарсия, Фернандес (Муньеса, 72), Порту, Понс, Гарсия, Думбия (Дуглас Луис, 78).

"Бетис" с 29 очками занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры. "Жирона", набрав 24 балла, располагается на 10-м месте.

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