"Бетис" одержал крупную победу в матче Ла Лиги. Он сыграет с "Зенитом" в Лиге Европы
Фото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен
В матче 21-го тура чемпионата Испании "Бетис" на своем поле разгромил "Алавес" со счетом 4:0.
Победу севильскому клубу принесли дубль Борхи Иглесиаса, а также голы Серхио Каналеса и Хуанми Хименеса.
"Бетис", набрав 37 очков, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" с 17 очками остался в зоне вылета на 18-м месте.
"Бетис" – "Алавес" - 4:0 (3:0)
Голы: Иглесиас, 11 - 1:0, Каналес, 29 - 2:0, Иглесиас, 41 - 3:0, Хуанми, 54 - 4:0
"Бетис": Браво, Бельерин, Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда, Гуардадо, Каналес (Родри, 72), Родригес (Вильям Карвалью, 71), Хуанми (Лайнес, 83), Фекир (Камараса, 83), Иглесиас (Виллиан Жозе, 71).
"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Мязга, Дуарте (Хави Лопес, 48), Джейсон (Тачи, 46), Эскаланте (Пина, 46), Мойя (Ману Гарсия, 46), Мендес, Хоселу (де ла Фуэнте, 75), Риоха.
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|20
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
|14