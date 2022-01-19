"Бетис" одержал крупную победу в матче Ла Лиги. Он сыграет с "Зенитом" в Лиге Европы

Фото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Испании "Бетис" на своем поле разгромил "Алавес" со счетом 4:0.

Победу севильскому клубу принесли дубль Борхи Иглесиаса, а также голы Серхио Каналеса и Хуанми Хименеса.

"Бетис", набрав 37 очков, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" с 17 очками остался в зоне вылета на 18-м месте.

"Бетис" – "Алавес" - 4:0 (3:0)

Голы: Иглесиас, 11 - 1:0, Каналес, 29 - 2:0, Иглесиас, 41 - 3:0, Хуанми, 54 - 4:0

"Бетис": Браво, Бельерин, Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда, Гуардадо, Каналес (Родри, 72), Родригес (Вильям Карвалью, 71), Хуанми (Лайнес, 83), Фекир (Камараса, 83), Иглесиас (Виллиан Жозе, 71).

"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Мязга, Дуарте (Хави Лопес, 48), Джейсон (Тачи, 46), Эскаланте (Пина, 46), Мойя (Ману Гарсия, 46), Мендес, Хоселу (де ла Фуэнте, 75), Риоха.

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