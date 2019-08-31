"Бетис" одержал победу над "Леганесом"

В 3-м туре испанской Примеры "Бетис" на своем стадионе разобрался с "Леганесом".

"Бетис" - "Леганес" 2:1

Голы: Брэйтуэйт, 50 - 0:1, Морон, 54 - 1:1, Фекир, 61 - 2:1

"Бетис": Роблес, Эмерсон, Сидней (Бартра, 65), Манди, Педраса, Хоакин (Иглесиас, 72), Гуардадо, Каналес (Хави Гарсия, 84), Вильям Карвалью, Фекир, Морон.

"Леганес": Куэльяр, Наварро, Омеруо, Сиовас, Сильва, Меса (Мерино, 79), Рубен Перес, Оскар Родригес (Руибаль, 79), Бустинса (Арнаис, 74), Эн-Несири, Брэйтуэйт.

Предупреждения: Меса (19), Манди (49), Сильва (68), Каналес (83), Фекир (90).

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