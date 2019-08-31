"Бетис" одержал победу над "Леганесом"
В 3-м туре испанской Примеры "Бетис" на своем стадионе разобрался с "Леганесом".
"Бетис" - "Леганес" 2:1
Голы: Брэйтуэйт, 50 - 0:1, Морон, 54 - 1:1, Фекир, 61 - 2:1
"Бетис": Роблес, Эмерсон, Сидней (Бартра, 65), Манди, Педраса, Хоакин (Иглесиас, 72), Гуардадо, Каналес (Хави Гарсия, 84), Вильям Карвалью, Фекир, Морон.
"Леганес": Куэльяр, Наварро, Омеруо, Сиовас, Сильва, Меса (Мерино, 79), Рубен Перес, Оскар Родригес (Руибаль, 79), Бустинса (Арнаис, 74), Эн-Несири, Брэйтуэйт.
Предупреждения: Меса (19), Манди (49), Сильва (68), Каналес (83), Фекир (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0