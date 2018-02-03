"Бетис" одержал победу над "Вильярреалом"

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"Бетис" одержал победу над "Вильярреалом"

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Бетис" переиграл "Вильярреал".

"Бетис" – "Вильярреал" 2:1

Голы: Морон, 45 - 1:0, Морон, 65 - 2:0, Бакка (пен), 80 - 2:1

"Бетис": Адан, Манди, Бартра (Гарсия, 71), Феддаль (Камараса, 55), Амат, Morón, Фабиан Руис, Барраган, Гуардадо, Дурмиси, Рубен Кастро (Леон, 64).

"Вильярреал": Асенхо, Бонера, Коста, Марио Гаспар, Руис, Кастильехо (Хави Фуэго, 74), Родри Эрнандес, Форнальс, Тригерос (Черышев, 64), Унал (Альваро Гонсалес, 36), Бакка.

Предупреждения: Родри Эрнандес (40), Марио Гаспар (40), Барраган (79).

Удаление: Бонера (31). | http://soccernews.ru 

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4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
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8 Сельта Виго 22 31
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10 Хетафе 21 28
11 Жирона 21 28
12 Леганес 20 28
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15 Эспаньол 21 24
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