"Бетис" одержал шестую победу подряд благодаря голу в компенсированное время

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"Бетис" одержал шестую победу подряд благодаря голу в компенсированное время

Завершились еще два матча 33-го тура чемпионата Испании. "Бетис" на своем поле обыграл "Лас-Пальмас", забив победный гол на 94-й минуте. Также в компенсированное время "Леванте" вырвал победу над "Малагой".

"Бетис" – "Лас-Пальмас" - 1:0 (0:0)

Гол: Фирпо, 90+4 - 1:0

"Бетис": Дани Хименес, Бартра, Амат, Фирпо, Манди, Санчес (Санабрия, 71), Гуардадо, Будебуз (Кэмпбелл, 81), Фабиан Руис, Барраган, Леон (Тельо, 66).

"Лас-Пальмас": Лисоаин, Гарсия Сантана, Гальвес, Кастельяно, Химо Наварро, Аквилани (Кастельяно, 54), Халилович (Гомес, 67), Начо Хиль (Эзекиэл, 84), Этебо, Маседо,

Удаление: Маседо (86).

"Леванте" – "Малага" - 1:0 (0:0)

Гол: Боатенг, 90+3 - 1:0

"Леванте": Оласабаль, Кабако (Постиго, 46), Коке, Педро Лопес, Робер, Кампанья (Лукич, 83), Лерма, Моралес, Марти, Боатенг, Иви Лопес (Джейсон, 69).

"Малага": Роберто, Эрнандес, Торрес, Росалес, Микел, Чори Кастро (Буэно, 77), Ласен (Итурра, 69), Гонсалес, Лестьенн, Ролан, Идейе (Бастон, 83).

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