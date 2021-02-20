"Бетис" оказался сильнее "Хетафе"

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"Бетис" оказался сильнее "Хетафе"

В рамках 24-го тура испанской Примеры "Бетис" переиграл "Хетафе".

Благодаря победе "Бетис" поднялся на шестое место. "Хетафе" остается 14-м.

"Бетис" - "Хетафе" 1:0

Гол: Иглесиас (пен), 84 - 1:0

"Бетис": Роблес, Сидней, Миранда, Эмерсон, Манди, Гуардадо (Вильям Карвалью, 79), Каналес, Руибаль (Хоакин, 63), Родригес, Фекир (Тельо, 13; Хуанми, 79), Морон (Иглесиас, 63).

"Хетафе": Сория, Кабако, Ньом (Кубо, 81), Оливера, Шакла, Максимович (Унал, 88), Кукурелья, Арамбарри, Джене, Анхель Родригес (Аленья, 67), Эрнандес (Мата, 88).

Удаление: Вильям Карвалью (90).

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