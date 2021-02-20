"Бетис" оказался сильнее "Хетафе"
В рамках 24-го тура испанской Примеры "Бетис" переиграл "Хетафе".
Благодаря победе "Бетис" поднялся на шестое место. "Хетафе" остается 14-м.
"Бетис" - "Хетафе" 1:0
Гол: Иглесиас (пен), 84 - 1:0
"Бетис": Роблес, Сидней, Миранда, Эмерсон, Манди, Гуардадо (Вильям Карвалью, 79), Каналес, Руибаль (Хоакин, 63), Родригес, Фекир (Тельо, 13; Хуанми, 79), Морон (Иглесиас, 63).
"Хетафе": Сория, Кабако, Ньом (Кубо, 81), Оливера, Шакла, Максимович (Унал, 88), Кукурелья, Арамбарри, Джене, Анхель Родригес (Аленья, 67), Эрнандес (Мата, 88).
Удаление: Вильям Карвалью (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14