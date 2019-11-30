"Бетис" оказался сильнее "Мальорки" в матче Примеры

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"Бетис" оказался сильнее "Мальорки" в матче Примеры

В 15-м туре испанской Примеры "Мальорка" уступила "Бетису".

Теперь "Бетис" с 19 очками занимает 12-е место, а "Мальорка" по-прежнему находится на 17-й позиции.

"Мальорка" - "Бетис" 1:2

Голы: Хоакин (пен), 7 - 0:1, Фекир, 33 - 0:2, Лаго Джуниор (пен), 55 - 1:2

"Мальорка": Рейна, Вальент, Раильо, Лумор, Гамес, Фебас, Севилья, Дани Родригес (Чаваррия, 77), Баба (Лаго Джуниор, 46), Кубо, Будимир (Пратс, 69).

"Бетис": Роблес, Феддаль, Эмерсон, Манди, Бартра, Гуардадо, Педраса, Хоакин (Каптум, 80), Каналес, Фекир (Лайнес, 84), Морон (Иглесиас, 69).

Удаление: Лумор (90).

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