"Бетис" оказался сильнее "Мальорки" в матче Примеры
В 15-м туре испанской Примеры "Мальорка" уступила "Бетису".
Теперь "Бетис" с 19 очками занимает 12-е место, а "Мальорка" по-прежнему находится на 17-й позиции.
"Мальорка" - "Бетис" 1:2
Голы: Хоакин (пен), 7 - 0:1, Фекир, 33 - 0:2, Лаго Джуниор (пен), 55 - 1:2
"Мальорка": Рейна, Вальент, Раильо, Лумор, Гамес, Фебас, Севилья, Дани Родригес (Чаваррия, 77), Баба (Лаго Джуниор, 46), Кубо, Будимир (Пратс, 69).
"Бетис": Роблес, Феддаль, Эмерсон, Манди, Бартра, Гуардадо, Педраса, Хоакин (Каптум, 80), Каналес, Фекир (Лайнес, 84), Морон (Иглесиас, 69).
Удаление: Лумор (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|14
|31
|2
|Барселона
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|6
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|15
|18
|14
|Реал Вальядолид
|15
|18
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6