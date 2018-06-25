"Бетис" опередил "Ливерпуль" в борьбе за защитника "Барселоны"

Севильский "Бетис" опередил "Ливерпуль" в борьбе за защитника каталонской "Барселоны" Йерри Мину, информирует sport.es.

По сведениям источника, "бело-зеленые" серьезно продвинулись в переговорах по подписанию 23-летнего бека "сине-гранатовых". Переход колумбийца официально может быть закрыт в течение ближайших нескольких недель.

Напомним, "Барселона" близка к подписанию замены Серхи Роберто на правом фланге обороны. | soccernews.ru