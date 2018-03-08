"Бетис" опередил "Ювентус" и "Тоттенхэм" в борьбе за молодого вратаря

"Бетис" договорился о переходе вратаря "Эспаньола" Пау Лопеса, сообщает ABC de Sevilla.

По сведениям издания, голкипер станет игроком севильцев летом, когда у него завершится контракт с каталонцами. "Бетис" подпишет Лопеса бесплатно и заключит с ним соглашение, в котором будет прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лопес входит в сферу интересов "Ювентуса" и "Тоттенхэма".

В этом сезоне 23-летний Лопес провел за "Эспаньол" 21 матч и пропустил 25 мячей.

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