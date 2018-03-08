"Бетис" опередил "Ювентус" и "Тоттенхэм" в борьбе за молодого вратаря

Теги бетисэспаньолпау лопес

"Бетис" опередил "Ювентус" и "Тоттенхэм" в борьбе за молодого вратаря

"Бетис" договорился о переходе вратаря "Эспаньола" Пау Лопеса, сообщает ABC de Sevilla.

По сведениям издания, голкипер станет игроком севильцев летом, когда у него завершится контракт с каталонцами. "Бетис" подпишет Лопеса бесплатно и заключит с ним соглашение, в котором будет прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лопес входит в сферу интересов "Ювентуса" и "Тоттенхэма".

В этом сезоне 23-летний Лопес провел за "Эспаньол" 21 матч и пропустил 25 мячей.

Не пропустите: Себальос может пойти по пути Мораты. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва с "быками": "Зенит" в гостях у "РБ Лейпциг"

Битва с "быками": "Зенит" в гостях у "РБ Лейпциг"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 27 69
2 Атлетико Мадрид 27 61
3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 27 53
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
9 Бетис 27 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
17 Леванте 27 21
18 Лас Пальмас 26 20
19 Депортиво Ла-Корунья 27 19
20 Малага 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов