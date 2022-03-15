"Бетис" перехватил трансферную цель "Реала"

Фото: инстаграм Луиса Энрике\Автор неизвестен

Нападающий "Флуминенсе" Луис Энрике перейдет в "Бетис", сообщает As.

По сведениям источника, сумма трансфера составит 13 миллионов евро. Форвард станет игроком "Бетиса" летом. Информацию о сделке подтвердил президент "Флуминенсе" Марио Биттенкур. Ранее сообщалось, что форвардом интересуется мадридский "Реал".

21-летний Энрике выступает за "Флуминенсе" с 2020 года. Всего он провел за клуб 93 матча, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.

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