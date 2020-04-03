"Бетис" переобустроил домашний стадион в логистический центр для борьбы с коронавирусом

"Бетис" предоставил свой домашний стадион, чтобы его переоборудовали для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Cadena Cope.

По данным источника, на стадионе можно будет хранить защитные маски, которые будут передаваться медицинскому персоналу Севильи и окрестных провинций.

Ранее клуб пожертвовал более 5 тысяч перчаток, 100 масок, трубки и вспомогательные материалы для дыхания пациентов, а также дезинфицирующие материалы и другие предметы гигиены.

По последним данным, число подтвержденных заражений COVID-19 в мире превысило 1 млн человек.

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