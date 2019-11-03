"Бетис" - первая команда Ла Лиги, не пропустившая от "Реала" в трех гостевых матчах подряд
"Бетис" в гостевом матче сыграл вничью с "Реалом" (0:0) в рамках 12-го тура Примеры, и добился уникального достижения. Об этом сообщает Opta.
Команда не проигрывает мадридскому клубу на "Сантьяго Бернабеу" три матча подряд. Таким образом, "Бетис" - первая команды в истории чемпионата Испании, которой удалось не пропустить от "Реала" в гостевом матче три игры подряд.
"Бетис" занимает 14 место в турнирной таблице Примеры, набрав 13 очков.
А еще: "Реал" не воспользовался осечкой "Барселоны", сыграв вничью с "Бетисом" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|4
|Севилья
|12
|21
|5
|Гранада
|11
|20
|6
|Реал Сосьедад
|11
|19
|7
|Вильярреал
|11
|17
|8
|Леванте
|12
|17
|9
|Валенсия
|12
|17
|10
|Атлетик Бильбао
|11
|16
|11
|Хетафе
|11
|16
|12
|Осасуна
|11
|15
|13
|Реал Вальядолид
|11
|14
|14
|Бетис
|12
|13
|15
|Эйбар
|11
|12
|16
|Алавес
|11
|12
|17
|Мальорка
|11
|11
|18
|Сельта Виго
|11
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|11
|5