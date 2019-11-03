"Бетис" - первая команда Ла Лиги, не пропустившая от "Реала" в трех гостевых матчах подряд

"Бетис" в гостевом матче сыграл вничью с "Реалом" (0:0) в рамках 12-го тура Примеры, и добился уникального достижения. Об этом сообщает Opta.

Команда не проигрывает мадридскому клубу на "Сантьяго Бернабеу" три матча подряд. Таким образом, "Бетис" - первая команды в истории чемпионата Испании, которой удалось не пропустить от "Реала" в гостевом матче три игры подряд.

"Бетис" занимает 14 место в турнирной таблице Примеры, набрав 13 очков.

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