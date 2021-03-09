"Бетис" победил "Алавес", проигрывая 0:2

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"Бетис" победил "Алавес", проигрывая 0:2Заключительный матч 26 тура Ла Лиги между "Бетисом" и "Алавесом" состоялся по захватывающему сценарию. Аутсайдер уже к 24 минуте обыгрывал хозяев со счетом 2:0 и не позволил сократить отставание вплоть до 61 минуты. Однако "Бетис", который продолжает борьбу за еврокубки не стал останавливаться даже тогда, когда 81 минуте удалось сравнять счет. За несколько мгновений до истечения основного времени матча, Иглелиас смог забить победный мяч. "Севильцы" совершили выдающийся камбэк с 0:2 до 3:2 и сохранили 6 строчку в турнирной таблице, набрав 42 очка. Гости остались на предпоследнем, 19 месте имея в своем активе только 22 балла.

"Бетис" - "Алавес" 3:2 (0:2)

Голы: Хоселу, 12 - 0:1, Мендес, 24 - 0:2, Иглесиас, 61 (пенальти) - 1:2, Хоакин, 81 - 2:2, Иглесиас, 88 - 3:2

"Бетис": Роблес, Эмерсон, Сидней, Миранда, Манди, Руибаль (Хоакин, 46), Родригес (Вильям Карвалью, 74), Фекир (Акуоку, 90), Каналес, Хуанми (Тельо, 74), Гуардадо (Иглесиас, 46).

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Химо Наварро, Дуарте, Лежен, Пельистри (Пере Понс, 66), Ману Гарсия, Мендес (Агиррегабириа, 75), Батталья (Пина, 65), Риоха (Кордоба, 86), Хоселу.

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