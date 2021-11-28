"Бетис" победил "Леванте" и ворвался в зону Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Испании "Бетис" на своем поле обыграл "Леванте" со счетом 3:1.

Победу севильскому клубу принес хет-трик Хуанми Хименеса. В составе гостей отличился Шкодран Мустафи.

"Бетис", набрав 27 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" с 7 очками остался на последнем, 20-м месте.

"Бетис" – "Леванте" - 3:1 (0:1)

Голы: Мустафи, 7 - 0:1, Хуанми, 54 - 1:1, Хуанми, 63 - 2:1, Хуанми, 82 - 3:1

"Бетис": Руй Силва, Руис, Бартра, Морено, Гуардадо, Каналес, Родригес, Руибаль (Эдгар Гонсалес, 76), Хуанми, Виллиан Жозе, Фекир.

"Леванте": Карденас, Сон, Мустафи, Везу, Клерк, Моралес, Кампанья, Барди, Мальса, Де Фрутос (Сольдадо, 63), Рохер Марти.

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