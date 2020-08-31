"Бетис" подписал бывшего голкипера "Барселоны" и "Манчестер Сити"
Севильский "Бетис" на официальном сайте объявил о переходе чилийского голкипера Клаудио Браво.
Чилиец являлся свободным агентом, поэтому достался севильцам бесплатно. Вратарь подписал контракт с "Бетисом" до лета 2021 года.
Последним клубом 37-летнего Браво был "Манчестер Сити", за который он выступал с 2016 по 2020 годы, провел за клуб 61 матч во всех турнирах и пропустил 60 голов. Ранее он играл за "Коло-Коло", "Реал Сосьедад" и "Барселону". За сборную Чили сыграл 120 матчей и пропустил 25 голов. Двукратный чемпион Испании, двукратный чемпион Англии, чемпион Чили, двукратный обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Англии, трехкратный обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Испании, двукратный обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира, двукратный победитель Кубка Америки.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14