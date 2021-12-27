"Бетис" подписал новый контракт с Борхой Иглесиасом
Фото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен
"Бетис" официально объявил о подписании нового соглашения с испанским форвардом Борхой Иглесиасом.
Как сообщает клубная пресс-служба, новый контракт рассчитан до лета 2026 года.
OFICIAL | El #RealBetis y @BorjaIglesias9 amplían su vinculación— Real Betis Balompié (@RealBetis) December 27, 2021
¡Cinco años más de bambú!
➡ https://t.co/cG9ELYiG6Y pic.twitter.com/xntfC5ogCd
В этом сезоне 28-летний испанец провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов.
Ранее испанский клуб уже продлил контракты с главным тренером Мануэлем Пеллегрини до 2025 года и с полузащитником Серхио Каналесом до 2026 года.
Напомним, что "Бетис" в 1/16 Лиги Европы сыграет с петербургским "Зенитом".
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