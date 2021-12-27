"Бетис" подписал новый контракт с Борхой Иглесиасом

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"Бетис" подписал новый контракт с Борхой ИглесиасомФото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен

"Бетис" официально объявил о подписании нового соглашения с испанским форвардом Борхой Иглесиасом.

Как сообщает клубная пресс-служба, новый контракт рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне 28-летний испанец провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов.

Ранее испанский клуб уже продлил контракты с главным тренером Мануэлем Пеллегрини до 2025 года и с полузащитником Серхио Каналесом до 2026 года.

Напомним, что "Бетис" в 1/16 Лиги Европы сыграет с петербургским "Зенитом".

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