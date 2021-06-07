"Бетис" подписал Юссуфа Сабали

Фото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Бетиса", защитник Юссуф Сабали подписал контракт с клубом. Отмечается, что контракт рассчитан до 2026 года.

28-летний футболист ранее выступал за "Бордо". Его контракт истекает 30 июня. В "Бетис" он перешел на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне сенегалец провел 33 матча за "Бордо" во всех турнирах и забил один мяч при двух голевых передачах.

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