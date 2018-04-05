"Бетис" подпишет экс-хавбека "Реала"

Полузащитник "Реал Сосьедада" Серхио Каналес продолжит карьеру в "Бетисе", сообщает испанская пресса.

Бывший хавбек "Реала" присоединится к андалусийскому клубу следующим летом, когда он станет свободным агентом.

27-летний футболист уже согласовал с "Бетисом" контракт до 2021 года.

В этом сезоне Каналес сыграл за "Реал Сосьедад" 37 матчей, забил 3 гола и сделал 11 ассистов.

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