"Бетис" подпишет нападающего "Реал Соьедада"

Фото: инстаграм Жозе/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Реал Сосьедада" Виллиан Жозе близок к переходу в "Реал Бетис".

Как сообщает Onda Cero, "огурцы" подпишут футболиста на правах аренды с правом обязательного выкупа за 8 миллионов евро.

В то же время, форвард "вердебланкос" Лорен Морон отправится в "Эспаньол".

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Жозе провел в "Вулверхэмптоне" на правах аренды.

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