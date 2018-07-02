"Бетис" пополнился экс-игроком "Ливерпуля"

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"Бетис" пополнился экс-игроком "Ливерпуля"

Испанский защитник "Мидлсбро" Антонио Барраган перешел в "Бетис", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила один миллион евро. Футболист подписал с севильским клубом контракт до лета 2020 года. Стоит отметить, что в минувшем сезоне он играл за "Бетис" на правах аренды.

31-летний Барраган выступал за "Мидлсбро" с 2016 года и провел за клуб 27 матчей. Ранее играл за "Ливерпуль", "Депортиво", "Вальядолид" и "Валенсию". Сыграл 5 матчей за молодежную сборную Испании.

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