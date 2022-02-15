"Бетис" построит новую базу, которая станет самой крупной в Европе

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"Бетис" построит новую базу, которая станет самой крупной в Европе

Фото: инстаграм "Бетиса"\Автор неизвестен

Глава отдела международного развития "Бетиса" Пабло Аркеро поделился планами строительства новой тренировочной базы клуба, которая станет самой крупной в Европе.

"Мы разрабатываем планы строительства тренировочного центра, где могли бы заниматься все команды клуба, начиная от главной до команд академии, в которой сейчас в общей сложности собрано около тысячи детей, подростков и молодых игроков. Если наши планы осуществятся, "Бетис" станет хозяином самой большой футбольной базы в Европе, так как она займет в общей сложности 51 гектар.

Для сравнения, база "Реала" занимает 30 гектаров, а база "Барселоны" 16,4 гектара. Там будет все необходимое для профессиональных тренировок и игр, в первую очередь 15 полноразмерных полей и один небольшой стадион. Но что, как мы считаем, не менее важно с точки зрения соответствия актуальным общественным трендам, это будет в полном смысле слова "зеленая" база, идеальная с точки зрения используемых технологий энергосбережения, снижения углеродных выбросов и экологической безопасности в целом.

Это часть большого проекта Forever Green, который "Бетис" запустил несколько лет назад и партнерами которого на данный момент являются ООН и Ла Лига. Естественно, в его названии обыгран главный клубный цвет "Бетиса" - зеленый", - сказал Пабло Аркеро.

Напомним, что "Бетис" сыграет с "Зенитом" в 1\16 финала Лиги Европы.

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