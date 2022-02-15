"Бетис" построит новую базу, которая станет самой крупной в Европе
Фото: инстаграм "Бетиса"\Автор неизвестен
Глава отдела международного развития "Бетиса" Пабло Аркеро поделился планами строительства новой тренировочной базы клуба, которая станет самой крупной в Европе.
"Мы разрабатываем планы строительства тренировочного центра, где могли бы заниматься все команды клуба, начиная от главной до команд академии, в которой сейчас в общей сложности собрано около тысячи детей, подростков и молодых игроков. Если наши планы осуществятся, "Бетис" станет хозяином самой большой футбольной базы в Европе, так как она займет в общей сложности 51 гектар.
Для сравнения, база "Реала" занимает 30 гектаров, а база "Барселоны" 16,4 гектара. Там будет все необходимое для профессиональных тренировок и игр, в первую очередь 15 полноразмерных полей и один небольшой стадион. Но что, как мы считаем, не менее важно с точки зрения соответствия актуальным общественным трендам, это будет в полном смысле слова "зеленая" база, идеальная с точки зрения используемых технологий энергосбережения, снижения углеродных выбросов и экологической безопасности в целом.
Это часть большого проекта Forever Green, который "Бетис" запустил несколько лет назад и партнерами которого на данный момент являются ООН и Ла Лига. Естественно, в его названии обыгран главный клубный цвет "Бетиса" - зеленый", - сказал Пабло Аркеро.
Напомним, что "Бетис" сыграет с "Зенитом" в 1\16 финала Лиги Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14